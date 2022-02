Crepes und Getränke

Bissendorf. Creperie on Tour und Müsken-Weine laden am Sonnabend, 19. Februar zu einem kleinen gemütlichen Event unter dem Motto „Crêpes meets Getränke" von 15 bis 20 Uhr auf dem Amtshof in Bissendorf ein. Die Gäste erwarten Crêpe-Kreationen – süß und herzhaft – Glühwein und alkoholfreier Punsch, Weine, sowie alkoholfreie Getränke. Geplant ist ein gemütliches Beisammensein, geschützt unter Zelten, zum Plauschen,

Schnabulieren und Anstoßen. Die Veranstaltung läuft als 2-G Event mit Maskenpflicht (außer beim Essen und Trinken am Platz).