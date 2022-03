Crêpes meets Getränke

Bissendorf. Am Sonnabend, 19. März. findet von 15 bis 20 Uhr wieder „Crêpes meets Getränke" auf dem Amtshof in Bissendorf statt. Herzlich eingeladen sindalle diejenigen, die die Gelegenheit nutzen möchten, sich mit Freunden und Familie zum

Schnacken und Snacken und auf das Wochenende Anstoßen zu treffen. Müsken Weine schenkt verschiedene Weine, Glühwein und Softdinks aus und bei der

Crêperie on Tour werden leckere süße und herzhafte Kreationen auf der

Karte zu finden sein. Martin Müsken und Sebastian Manstein freuen sich auf ein paar nette Stunden in einer nicht so einfachen Zeit.