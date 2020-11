Dacia gerät in Brand

Quer über die Autobahn geschleudert

Wedemark. Am letzten Sonnabend ist es gegen 12.45 Uhr zu einemaufsehenerregenden Unfall auf der A7 etwa 300 Meter südlich desAutobahnkreuzes Hannover Nord gekommen. Dabei geriet ein Dacia Sandero ausFreiburg in Vollbrand. Beide Insassen konnten zuvor den Pkw schwer verletztverlassen.Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr die70-Jährige Fahrerin mit dem Dacia auf dem linken der drei Fahrstreifen der BAB 7 ausRichtung Hamburg kommend in Richtung Kassel. Verkehrsbedingt musste sie zwischenden Anschlussstellen Großburgwedel und Hannover Nord den Pkw stark abbremsen undverlor dann die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie kam nach links von der Fahrbahnab, touchierte die Mittelleitplanke und querte dann die gesamte Fahrbahn, bevorder Pkw mit der rechten Leitplanke am Standstreifen zusammenstieß. Der Pkw wurdehierdurch auf den rechten Fahrstreifen zurückgeschleudert und geriet in Brand.Bevor der Brand den gesamten Pkw erfasste, konnte die Fahrerin und ihr 74 Jahrealter Beifahrer das Auto selbstständig verlassen. Andere Fahrzeuge warenoffenbar nicht am Unfall beteiligt. Beide schwer verletzte Personen wurden durch Ersthelfer und Rettungskräfte versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme musste die Autobahn 7 in Richtung Kassel bis 14 Uhr voll gesperrt werden. Erst ab 16 Uhr waren alle Fahrstreifen wiederbefahrbar.