Das gesundheitsschützende Qi Gong

Rehabilitation vor allem bei chronischen Erkrankungen

Wettmar. Professor Guangde entwickelte in den 70er und 80er Jahren eine Qi-Gong-Methode zur Prävention, Therapie und Rehabilitation vor allem bei chronischen Erkrankungen. Das entscheidende dabei ist, die gesunderhaltende Energie im Körper wieder in einen freien Fluss zu bringen. Die erlernten Bewegungen dehnen die Leitbahnen (Meridiane) und aktivieren den Durchfluss. Bestimmte Punkte werden stimuliert und das damit verbundene Organ wird beeinflusst. Das Üben fördert die Aufrichtung des Körpers und stärkt die entsprechende Muskulatur. Der Atemraum wird dadurch erweitert und die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff verbessert. Der Geist lenkt die Aufmerksamkeit auf den Körper und schon bald kann man Einfluss auf das eigene Wohlbefinden nehmen. Die Übungen können dabei helfen, kraftvoller, dynamischer und ausgeglichener zu werden. Stress kann besser verkraftet und der Schlaf kann ruhiger und erholsamer werden. Bitte bequeme Kleidung, Schuhe mit weicher Sohle und einen Klapphocker mit fester Sitzfläche mitbringen. Der Kurs findet an zehn Unterrichtstagen in Wettmar, Schulstraße 12 in der Mensa der Grundschule donnerstags, ab 13. September, von 19 bis 20.30 Uhr statt, Kursnummer: W958017.Anmeldung unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de oder unter Telefon (0 51 37) 9 80 03 30.