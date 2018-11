Das Heilige Sakrament durch Weihbischof Bongartz

Firmung von St. Marien Wedemark und Heilig Geist Schwarmstedt

Mellendorf. Am Sonnabend, 10. November, werden um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Mellendorf folgende Jugendliche das Heilige Sakrament der Firmung durch Weihbischof Bongartz empfangen: Marie Brüske, Arian Buhe, Noemi Calderon Hampel, Lena David, Lea Flockemann, Jan Frericks, Felicitas Fromme, Marlene Gajetzky, Carmen Gargala, Felicia Grisebach, Laurin Gründker, Lukas Hardeweg, Simon Josef Hardeweg, Mats Niklas Hefer, Ludwig Kannemeier, Kristin Kismann, Ann-Kathrin Klinkott, Lara Lütje, Antonia Müller, Josephine Müller, Theresa Müntefering, Marie-Claire Ritter, Melina van Strien, Moritz Tauermann, Noah Winter, Daphne Walter (Firmfeier St. Paulus Großburgwedel am 3. November) und Fabian Broja (Firmfeier St. Paulus Großburgwedel am 3. November).