Das ist diese Woche los im MGH

Treffen der Alleinerziehenden und WedeJam

Der Montag startet mit der Sprechstunde des Dachverbandes der Selbsthilfegruppen „Kibis“ um 14 Uhr. Die Smartphone Kurse und Tanzen im Sitzen beginnen um 16.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ und die Strickgruppe „Yoga für die Hände“ kommt um 19 Uhr zusammen.Unsere Formularlotsen helfen beim Ausfüllen von Formularen und organisieren den Verkauf der Notfalldosen am Dienstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Die Sprechstunde des Senioren- und Behindertenbeirates beginnt um 15 Uhr und um 16 Uhr die Holzwerkstatt. Die offene Schulberatung und die Sprechstunde vom Verein Miteinander.Wedemark starten um 17.30 Uhr und ab 18 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe Depression und Ängste. Um 19 Uhr kommt die neue Männergruppe Wedemark zusammen.Am Mittwoch startet um 16 Uhr der Computer-Stammtisch und um 16.45 Uhr trifft sich die Gruppe Harele – Spanische Gespräche zur Literatur. Der Orientalische Tanz beginnt um 17.30 Uhr, ebenso das Treffen der Alleinerziehenden „anderthalb“. Ab 18 Uhr stehen die Job-Buddies in ihrer Sprechstunde Frage und Antwort und die Spanischfreunde „Los amigos de español“ treffen sich von 19.45 bis 20.15 Uhr.Donnerstag starten wir um 9.30 Uhr mit der Sprechstunde Lernpaten in den Tag. Unser beliebter Mittagstisch „Mit großem Hunger“ trifft sich um 12.30 Uhr, anmelden kann man sich noch bis Dienstag unter Tel. (05130) 9744511. Das Café Elternzeit öffnet um 15.30 Uhr seine Türen. Von 17 bis 19 Uhr helfen die Formularlotsen beim ausfüllen von Anträgen. Die Selbsthilfegruppe Depressionen trifft sich um 18 Uhr und die Energiegruppe Wedemark um 19 Uhr.Am Freitag sind die Sprechstunden von Weltwärts – Dein Weg ins Ausland OSDA e.V. ab 11 Uhr und AUB – Anlauf- und Beratungsstelle LGBTQ*I ab 15 Uhr. Die Frauendisco beginnt um 19 Uhr.Am Samstag ist wieder volles Haus und wir starten mit Vatertag(e) um 10 Uhr, dem Offenen Singen um 14 Uhr und dem WedeJam ab 17 Uhr. Zuhörer sind ab 19 Uhr herzlich willkommen.Sonntag läuft in der Zeit von 10 bis 13 Uhr der Sprachkurs Arabisch für Kinder.Die Mitarbeiter des MGH sind natürlich auch während der Öffnungszeiten gerne für Ihre Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr und Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr.