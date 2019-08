Das neue Programm ist da

Der Kulturverein Brelinger Mitte lädt ein

Brelingen. Es gibt wieder viel zu entdecken und mitzugestalten in der Brelinger Mitte. Ein besonderer Schwerpunkt des Programms liegt dieses Halbjahr bei der Kunst und bei der Musik.Damit die Besucher auch weiterhin bunt sitzen können, werden am Sonnabend, 14. September, (neuer Termin) Stühle für den Thekenraum bemalt. Ab 9 Uhr stehen Stühle, Farben und Pinsel im Seminarraum bereit und warten auf kreative Teilnehmer. Für geeignete Kleidung sorgt jeder selbst, für die Verpflegung zwischendurch wird gesorgt. Eine Anmeldung im Freitagsbüro zur besseren Planung ist erwünscht.Weitere Kreativangebote: Jeden Montag um von 9.30 bis 11 Uhr treffen sich unter der Leitung der Designerin Sabine Glandorf Interessierte, die mit den unterschiedlichsten Materialien experimentieren. Wer Lust hat mit verschiedenen Techniken Erfahrungen zu sammeln, und kompetent unterstützt zu werden, ist hier herzlich willkommen. Jeden Dienstag wird ab 19.30 Uhr mit erfahrenen Nähkünstlerinnen der in der Brelinger Mitte vorhanden Stoff in Kunstwerke umgearbeitet. Aber auch eigene Projekte Bekleidung und Patchwork können entstehen.Im Café Mitten-drin findet jeden ersten Dienstag im Monat der Liedertag statt. Einfach so, weil es Spaß macht, Rhythmus, singen und spielen unter der Leitung von Bastian Brachthäuser. Erster Termin ist der Dienstag, 3. September, ab 16 Uhr. Weiter haben sich die jungen Eltern für dieses Halbjahr vorgenommen, neben dem wöchentlichen Erfahrungsaustausch, dienstags ab 15.30 Uhr, einen Babysitter-Kurs anzubieten. Am 20. Oktober, von 10 bis 15.30 Uhr, können sich potenzielle Babysitter in ihren neuen Job einarbeiten lassen. Ein weiterer Grundkurs für Jugendliche findet am Sonnabend, 21. September, ab 11 Uhr statt. Hier geht es um das Servieren wie ein Profi, Tellerstapel gefahrlos tragen, Einblicke in Gastronomieabläufe bekommen. Zu beiden Kursen bitte im Freitagsbüro anmelden.Neu im Programm ist die monatliche Veranstaltung „LIVE und LECKER!“ Jeden zweiten Montag im Monat gibt es leckere Köstlichkeiten aus der Mitten-Küche, präsentiert von der Event-Kochgruppe. Live ist die Musik, die dazu gespielt werden kann. Jeder, der ein Instrument beherrscht, gerne mit anderen zusammenspielt ist eingeladen zu jammen. Die Brelinger Mitte stellt die Gesangsanlage und ein Keyboard. Der erste Termin ist Montag, 9. September, ab 18 Uhr.Alle Angebote können auf der Homepage www.brelinger-mitte.de eingesehen werden oder einfach mal hereinschauen. Geöffnet ist immer am Donnerstag und am Freitag von 9 bis 13 Uhr.