Das neue Yoga-Walking

Wedemark. BreathWalk ist eine sanfte Trainingsmethode aus der Tradition des Kundalini Yoga. Es verbindet bewusstes Atmen, einfaches Gehen an der frischen Luft und Achtsamkeitsübungen. Eine Yoga- Technik ganz ohne Hilfsmittel und Vorkenntnisse. Es zählen weder Kraft noch Schnelligkeit. Regelmäßiges „Atem-Gehen“ hilft Dir, das Geschnatter im Kopf abzustellen, Dich leichter zu entspannen und in stressigen Situationen gelassen zu bleiben.Der Workshop findet am Sonnabend, 14. Mai, von 10 bis 14 Uhr im Raum des SeminarAktionsZentrum Wedemark , Am Husalsberg 7a, in Scherenbostel bei der zertifizierten BreathWalk-Trainerin Marlene Kölln statt. Anmeldungen unter Telefon (0179) 69 52 250 oder unter marlene@breath-walk.de. Alle Infos auch unter www.breath-walk.de.