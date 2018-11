„Das Unmögliche wagen“

Wolfgang Kulow in der Brelinger Mitte

Brelingen. 24h-Brelinger-Berg.de und die Brelinger Mitte präsentieren: Wolfgang Kulow aus Großenbrode/Fehmarnsund liebt die Herausforderung. Er lief 200 Kilometer durch die Sahara, fuhr mit dem Rad 5.000 Kilometer quer durch die USA, absolvierte einen zehnfachen Ironman und schwamm 90 Kilometer rund um Fehmarn. Im Februar 2017 überquerte er mit seinem Partner zu Fuß den zugefrorenen Baikalsee in Sibirien über 640 Kilometer bei minus 20 bis 40 Grad. Ein spannender Vortrag nicht über Bestzeiten und Rekordjagden, sondern über Träume, Mut und nur scheinbar Unmögliches“ findet am Sonnabend, 10. November, in der Brelinger Mitte statt. Beginn ist um 20 Uhr; Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro, im Vorverkauf fünf Euro. Vorverkauf: Buchhandlung von Hirschheydt, Mellendorf; Bücher am Markt, Bissendorf und diesmal zusätzlich unter 24h-brelinger-berg.de.