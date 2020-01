David gegen Goliath

Kindergottesdienst in Mellendorf

Mellendorf. Mit Gott gegen die Angst: So lautet das Thema des Kindergottesdienstes am kommenden Sonntag in der evangelischen Kirche Mellendorf. Erzählt wird die Geschichte vom Riesen Goliath, der den kleinen David verspottete und einzuschüchtern versuchte. Doch was dann passierte, hatte Goliath nicht erwartet. Nachdem die KiGo-Kinder die ganze Geschichte von David und Goliath gehört haben, werden sie etwas Tolles basteln. Los gehts am 26. Januar um kurz vor 10 Uhr im Gemeindehaus neben der evangelischen Kirche Mellendorf. Alle Kinder sind herzlich willkommen.