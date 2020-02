Delegiertenversammlung des KSV

Wennebostel. Die Delegiertenversammlung des Kreisschützenverbandes Wedemark-Langenhagen findet am Freitag, 6. März, um 19.30 Uhr im Gasthaus Bludau statt. Nach dem

Festakt mit Fahneneinmarsch, Totenehrung sowie Vergabe der Grünen Bänder und des Niedersachsenpferdes an verdiente Schützen stehen auf der Tagesordnung unter anderem noch die Berichte des Vorstandes, die Festsetzung des Jahresbeitrages sowie Wahlen: Gesamtvorstand, Ehrenrat und Delegierte. Um Erscheinen in Schützentracht (wenn vorhanden) wird gebeten.