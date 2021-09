Delfi in Mellendorf

Mellendorf. Für Babys bietet das Familienzentrum Emilie in Begleitung eines Elternteils Delfi-Kurse an. Delfi heißt: d enken, e ntwickeln, l ernen, f ördern, l ieben. Die jungen Mütter oder Väter können in vertrauter Runde ihre Erfahrungen austauschen und für sie aktuelle Themen besprechen. Die Eltern werden unterstützt, ihre Kinder in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen und zu begleiten. Die Delfi-Leiterin bietet Bewegungs- und Wahrnehmungsanregungen für die Babys an. Die Kurse finden in Kooperation mit der katholischen Familienbildungsstätte (FABI) statt. Marylee Meditz bietet ab Donnerstag, 7. Oktober, im Sonnenzimmer des evangelischen Pfarrhauses, Wedemarkstraße 28, einen Delfi-Kurs für Babys mit ihren Müttern oder Vätern im ersten Trimester (circa zwei bis fünf Monate) an. Fragen und Anmeldungen nimmt Marylee Meditz unter Telefon (01 74) 6 61 18 83 oder per E-Mail info@marylee.de entgegen.