Erfahrungsbericht 27. Februar im Drei-Dörfer-Treff

Scherenbostel. Demenz – häusliche Pflege oder ab ins Heim heißt der Erfahrungsbericht von Klaus-Ernst Makowka im Drei-Dörfer-Treff in Scherenbostel, Am Husalsberg 7 am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr.Klaus-Ernst Makowka berichte über seine zehnjährige Erfahrung durch die häusliche Pflege durch alle Phasen der demenziellen Behinderung bis zum Tode seiner Frau. Gerade im Anfangsstadium der Erkrankung ist es enorm wichtig, eine klare Diagnose zu haben und die damit verbundene zu erwartende Belastung durch zunehmende Behinderung zu kennen.Bei guter Aufklärung der pflegenden Angehörigen über den Umgang mit dem Patienten und Nutzung der angebotenen Hilfen kann für beide Seiten das Leben besser verlaufen.