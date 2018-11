Der Advent wird lebendig

Zwei Termine sind noch zu vergeben

Mellendorf/Hellendorf. Auch in diesem Jahr gibt es in Mellendorf und Hellendorf wieder einen Lebendigen Adventskalender. Jeden Abend um 18 Uhr wird vor der Tür des jeweiligen Gastgebers eine kurze Geschichte gelesen und gemeinsam ein Lied gesungen. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Zwei Termine sind noch offen. Wenn am 14. oder 18. Dezember Gastgeber werden möchte, wende sich gerne an Martina Bennett unter Telefon (0 51 30) 4 08 44) oder WhatsApp (0 15 77) 6 83 96 96.Folgende Teilnehmer sind dabei: 1. Dezember Gelhaar, Karpatenweg 11; 2. Dezember Normann/Wissmann und Preuschoff, Wedemarkstraße 28; 3. Dezember Brodermanns, Postdamm 3 in Hellendorf; 4. Dezember Ebeling, Richardt-Brandt-Straße 10; 5. Dezember, Clever, Schwarze Flage 10 in Hellendorf; 6. Dezember Faulhaber, Grüner Weg 1 in Hellendorf; 7. Dezember Balke, Postdamm 4 in Hellendorf; 8. Dezember Advent für andere, Kirchweg; 9. Dezember Koch/Lange Sommerbosteler Straße 20 in Hellendorf; 10. Dezember (Achtung/erst 18.30 Uhr) Kaufleute vom Hemme-Hof; 11. Dezember Schönhoff, Meitzer Straße 33 in Hellendorf; 12. Dezember Höppner-Groth, Am Bostelberge 12 in Hellendorf; 13. Dezember Willer, Gartenstraße 25; 15. Dezember Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6; 16. Dezember Pflüger, Meitzer Straße 65; 17. Dezember Seniorenresidenz Allerhop, Allerhop 22; 19. Dezember Bennett, Nektarweg 10; 20. Dezember Wandke, Hellendorfer Straße 10 in Hellendorf; 21. Dezember Hanne Fahnemann, Simonsberg 5; 22. Dezember Bank, Grüner Weg 5b in Hellendorf; 23. Dezember Dorsch, Pastor-Thomforde-Straße 20.