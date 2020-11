Der andere Advent

Brelingen. Seit 25 Jahren schenkt der „Andere Advent“ Menschen jeden Tag zwölf Minuten Auszeit, um über einen Text und ein Bild nachzudenken. Gerade in diesem Jahr, in dem der Advent so anders ist, bietet dieser Adventskalender eine coronakonforme Möglichkeit, sich durch die Adventszeit begleiten zu lassen. Darum bietet die Kirchengemeinde Brelingen in diesem Jahr, den „Anderen Advent“ im Pfarrbüro und jeweils nach den Sonntagsgottesdiensten zum Verkauf an. Das Pfarrbüro ist Montags von 9 bis 12 und mittwochs von 16 bis18 Uhr geöffnet.