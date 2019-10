Der Discobus rollt wieder durch die Wedemark

Wedemark. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, startet am Sonnabend, 2. November, um 20 Uhr wieder die Under-Age-Party im Mehrgenerationenhaus für Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren. Der Eintritt ist frei, Getränke und Snacks kosten einen Euro. Für Musik sorgt DJ Serax. Musikwünsche können selbstverständlich auch platziert werden.

Endlich können diejenigen wieder abends feiern, für die sonst Disco- und Clubtüren aus Altersgründen verschlossen bleiben. Zur Party kommt man am besten mit dem Discobus. Dieser hält in fast allen Ortsteilen der Wedemark und sorgt mit Beleuchtung und Musik schon einmal für die richtige Stimmung. Musikwünsche können unter discobus30900@gmail.com gesendet werden.

Auf zwei Touren werden die Kids eingesammelt und zur Feier gebracht. Die Abholung vom Mehrgenerationenhaus, spätestens um Mitternacht, muss allerdings selbst organisiert werden. Veranstaltet wird die Party von Jugendpflege, Freiwilligenagentur und der evangelischen Jugend Wedemark. „Im vergangenen Jahr war die Party ein voller Erfolg und wir haben einige Anfragen bekommen, ob es in diesem Jahr eine Wiederholung geben wird“, sagt Ellen Bruns, Leiterin der Jugendpflege, „dem kommen wir natürlich gerne nach.“ Wo genau der Discobus hält, steht auf den Tickets. Die gibt es in den evangelischen Kirchen in Bissendorf, Mellendorf, Elze und Brelingen, sowie im Mehrgenerationenhaus, den Bibliotheken, im Buchhandel und in der Jugendhalle Mellendorf.