Der Hobbykreis Wedemark lädt zur Winteraustellung ein

Mellendorf. Am Wochenende, 16. und 17. November, präsentieren sich die Mitglieder des Hobbykreises und ihre Gastaussteller im Forum des Campus W in Mellendorf. Dort erwartet die Besucher Interessantes, Neues, Nützliches oder einfach nur Schönes aus einem breiten Spektrum der kunsthandwerkerischen Gewerke. Mehr als 60 Aussteller präsentieren zumeist Unikate, welche ausschließlich in Handarbeit gefertigt wurden. Kunstinteressierte finden sicherlich jede Menge Anregungen für eigene Gestaltungen und bekommen Eindrücke davon, was alles in Eigenleistung möglich ist. Wer sich nicht traut, es selbst zu versuchen, wird sicherlich etwas Schönes zum Mitnehmen finden. Auch wer bereits Weihnachtsgeschenke sucht, ist hier genau richtig. Natürlich hat auch wieder die beliebte Cafeteria geöffnet, welche selbst gebackene Torten und Kuchen für die Gäste bereit hält.

Die Öffnungszeiten sind am 16. November von 13 bis 17 Uhr und am 17. November von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.