Der lebendige Adventskalender

Auch in Bissendorf öffnen sich täglich Türen

Bissendorf. Auch in Bissendorf gibt es in diesem Jahr einen lebendigen Adventskalender. Jeweils ab 18 Uhr werden sich hier Fenster und Türen öffnen: 4. Dezember Mittwochsandacht um 19 Uhr in der St. Michaeliskirche; 5. Dezember, BELLE VIE, Bissendorf, Scherenbosteler Straße 15; 6. Dezember Familie Göing, Gailhof, Am Dreieck 1; 7. Dezember Familie Lemke/Lorentz, Wennebostel, Lindenstraße 19; 8. Dezember Weihnachtsmarkt Amtshof Bissendorf; 9. Dezember Familie Koehler, Wennebostel, Hugo-Riechers-Straße 2; 10. Dezember Frau Debuan, Klasse 3 B, Grundschule Bissendorf, Am Mühlenberg; 11. Dezember Mittwochsandacht um 19 Uhr in der St. Michaeliskirche; 12. Dezember Evangelische Kindertagesstätte, Bissendorf, Kranichweg 16; 13. Dezember Plattdeutscher Gesprächskreis im evangelischen Gemeindehaus, Am Kummerberg 4 a; 14.12. Familie Kablitz, Wennebostel, In Wennebostel 36 A; 15. Dezember Familie Schmidt/Familie Voss, Bissendorf, Lohwiesenring 26; 16. Dezember Familie Meyer, Bissendorf, Koopfore 6 B; 17. Dezember Dorfapotheke, Bissendorf, Am Markt 9; 18. Dezember Mittwochsandacht um 19 Uhr in der St. Michaeliskirche; 19. Dezember Konfi-Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde Bissendorf, An der Pfarrscheune, Am Kummerberg; 20. Dezember Familie Jüngling, Bissendorf-Wietze, Am Weiher 21; 21. Dezember Familie von Einem, Wennebostel, Am Rahlfsberg 10 B; 24. Dezember Christvespern in der St. Michaeliskirche.