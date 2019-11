Der persönliche Freizeit-Coach 2020

ECHO verlost „der kleine reibach“-City-Gutschein-Bücher

Region. „der kleine reibach“ – Das City-Gutschein-Buch für Hannover und Umgebung 2020 ist da!Wer seine Freizeit in Hannover und Umgebung bewusst gestalten möchte und für Anregungen offen ist, hat mit dem City-Gutschein-Buch „der kleine reibach“ und der zugehörigen App den richtigen Coach an seiner Seite. Über 1.000 attraktive „2 für 1“-Gutscheine und Vorteilsangebote unter anderem aus Gastronomie, Kultur, Sport, Wellness und Shopping für das Tag- und Nachtleben in Hannover, der Region und in sechs ausgewählten Ausflugsregionen geben den Anstoß – auswählen, entdecken, genießen und erleben muss man selbst! Denn definitionsgemäß liefert ein Coach keinen vorgegebenen Weg, sondern nur die Anregung zur selbstbestimmten Lösung!Glücklich ist, wer …… den Tag mit einem guten Frühstück beginnt„der kleine reibach“ bietet zahlreiche „2 für 1”-Angebote für einen guten Start in den Tag: vom belegten Brötchen auf die Hand mit Tee, Coffee to go oder einem Smoothie dazu, über ein kleines Frühstück im Café um die Ecke bis hin zum ausgiebigen Frühstücksbuffet und Brunch. Neue Partner sind zum Beispiel Bosselmann – Die Landbäckerei und die Back-Factory an jeweils fünf Standorten, Reimanns Eck, Café del alma und das MuDu mit leckeren Crêpes und Waffeln.... auch die kleinste Pause als Moment zum Genießen erkenntZusammen mit Freunden und Kollegen wird das Mittagessen zur fröhlichen Pause: Kleine Gerichte gibt es z.B. bei Street Burger, im Veats, im Brauhaus Ernst August oder im El Torito. Ein schnell servierter Business Lunch im 5th Avenue Restaurant oder leckere Pasta schmecken im VAPiANO. Wer Zeit für ein ganzes Menü hat, kann sich schon mittags z.B. im Funky Kitchen und im GHOTEL hotel & living verwöhnen lassen. Diese und noch hunderte Angebote mehr bekommst Du mit dem City-Gutschein-Buch „der kleine reibach“ zum vergünstigten Preis.… schöne Erlebnisse mit Freunden oder der Familie teiltBekannte Tiergehege, der Magic Park Verden, mehrere Indoor- und Outdoor-Kletterparks sowie – ganz neu – Virtuloft laden zum Abenteuer ein. Bei diversen Stadtführungen beziehungsweise -rundfahrten wird die regionale Geschichte lebendig. Insgesamt 19 Museen in und um Hannover sind wieder mit tollen „2 für 1“-Gutscheinen vertreten – jetzt auch das Kindermuseum Zinnober in Hannover Linden. Für die neue Ausflugsregion Lüneburger Heide wurden Das verrückte Haus und das Abenteuerlabyrinth in Bispingen geworben. Und in mehreren Musikschulen, bei Mal-, Foto-, Näh- und Kochkursen, über die ganze Stadt verteilt, kann den persönlichen Talenten Raum zur Entfaltung gegeben werden. Doch „der kleine reibach“ hat noch viel mehr Ideen für die Freizeit!… beim Sport Endorphine ausschüttetAuch für 2020 versammelt das City-Gutschein-Buch für Hannover und Umgebung wieder zahlreiche hochpreisige Gutscheine von Sport- und Fitnessstudios, von Schwimmbädern, Tanzschulen, Golfplätzen, Kegel- und Bowlingbahnen. Neu dabei sind FIT/ONE in der Georgstraße, JUMP/ONE in der Nordstadt und Philco Studios in der List. Natürlich darf auch wieder „passiv“ bei den Spielen von Hannover 96, den Recken, SV Arminia und Hannover 78 mitgeschwitzt werden – immer zum Preis von „2 für 1“.… Mittel und Wege zum Entspannen kenntInnehalten und Achtsamkeit sich selbst gegenüber sind in stressigen Zeiten wichtiger denn je. Beim Abschalten hilft „PilatesZeit” sowie wohltuende Massagen z.B. bei ZERO GRAVITY und Beauty & more La Mer. Elf Saunalandschaften gibt es mit dem City-Gutschein-Buch zu entdecken, zum Teil mit Zusatzangeboten für Wellnessanwendungen. Immer wieder gut fürs Selbstbewusstsein: eine neue Frisur zum Beispiel von HAARnover Coiffeur, Vivien Gey Trendfrisuren oder ein Fotoshooting!… anderen eine Freude machtWer seine Freunde nicht nur ab und zu auf die Ausflüge in die Welt von „der kleine reibach“ mitnehmen, sondern ihnen noch mehr Anregung geben möchte, kann das City-Gutschein-Buch für Hannover und Umgebung 2020 auch verschenken. Das Gute daran: Die gemeinsamen Lieblingsgutscheine gibt’s dann mehrfach!Es wird schwierig, all das zu erleben, was man sich zu Beginn im City-Gutschein-Buch oder in der App zu „der kleine reibach“ als Favorit markiert hat. Aber man hast 366 Tage Zeit, um die persönlich schönsten Gutscheine einzulösen und die attraktiven Aktionen auszuprobieren, kennenzulernen, liebenzulernen. Am besten die Coupons und die persönliche Premium-Karte immer dabeihaben.Das neue City-Gutschein-Buch „der kleine reibach" für Hannover und Umgebung 2020 ist jetzt in der 19. Auflage erschienen. Die Auflage ist limitiert! Alle Informationen unter www.der-kleine-reibach.de „der kleine reibach” kostet 49,90 Euro und bringt mit mehr als eintausend „2 für 1“-Gutscheinen und Sparangeboten in der Summe bis zu 23.000 Euro Ersparnis!Schon durch das Einlösen weniger Gutscheine hat sich der Kauf gelohnt – nicht nur finanziell, sondern auch wegen des einzigartigen Vergnügungswerts!Also schnell das persönliche Exemplar im Buchhandel, im Online-Shop oder telefonisch unter (0 50 71) 510 187 sichern.Das ECHO verlost 20 Exemplare unter seinen Lesern: Einfach eine Postkarten schreiben an Extra-Verlagsgesellschaft, Burgwedeler Straße 5, 30900 Wedemark oder eine E-Mail senden an service@wedemark-echo.de, Stichwort „der kleine reibach". Einsendeschluss ist Freitag, 6. Dezember 2019. Bitte die Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen!