Der Seelenlauf - mit der Seele in Verbindung gehen

Das SeminarAktionsZentrum lädt zu einem besonderen Themencafé ein

Scherenbostel. Dieser Abend richtet sich an Frauen, die eine neue und einzigartige Selbsterfahrungsmethode kennenlernen und ausprobieren möchten. Der Seelenlauf ist eine intensive Methode um sich mit seiner Seele zu verbinden, mit ihr zu sprechen, zu fühlen was es für zu lernen und zu lösen gilt. Es funktioniert ähnlich wie systemisches Aufstellen, nur viel einfacher. Der Seelenlauf ermöglicht, bisher unbewusste Anteile in das Bewusstsein zu bringen und bietet gleichzeitig individuelle Lösungen für persönliches Wachstum und Entwicklung. Er ist geeignet als Selbsterfahrungsmethode für Frauen und natürlich für Coaches, Therapeuten, Heiler und Heilpraktiker. An diesem Abend zeigt Yvonne Schinowski: Wie der Seelenlauf funktioniert und wie man ihn selbst nutzen kannst; Was die Vorraussetzungen sind, um ihn selbst zu lernen; praktische Übungen in der Gruppe mit dem Seelenlauf. Der Abend findet statt am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr. Der Abend ist kostenlos.Anmeldungen und Fragen bitte unter info@seelenlehrer.de oder Telefon (0 51 30) 92 84 90.