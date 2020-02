Der Superintendent besucht Resse

Resse. In der Zeit vom 1. bis zum 15. März werden die Kirchengemeinden Kapernaum Resse und St. Michaelis Bissendorf vom Superintendenten Holger Grünjes aus Langenhagen visitiert. Visitation bedeutet Besuch und ist seit den großen Reformatoren Luther und Bugenhagen im 16. Jahrhundert gute Tradition in der Kirche, damit Gutes gewürdigt wird und Veränderungen gemeinsam bedacht und angegangen werden. Dazu werden viele Gespräche mit Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und Besuchern geführt. Außerdem wird es eine Tour von Glocke zu Glocke, von Gailhof über Wennebostel, Bissendorf, Bissendorf-Wietze und Scherenbostel bis nach Resse geben. Höhepunkte sind die Visitationsgottesdienste am 1. März um 11 Uhr in St. Michaelis Bissendorf und am 8. März um 11 Uhr in der Kapernaumkirche mit anschließendem Kirchenkaffee.