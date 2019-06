Der Treffpunkt „fast geschenkt“ geht in den Sommerurlaub

Mellendorf. Von Montag, 8. Juli, bis Sonntag, 4. August, bleibt der Treffpunkt „fast geschenkt“ an der Bissendorfer Straße 32 in Mellendorf geschlossen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gehen in ihre wohlverdiente Sommerpause. Ab Montag, 5. August, sind sie wieder für Spender gut erhaltener Kleidung und Kunden da.