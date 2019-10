SPD bittet um Erinnerungsstücke für eine geplante Ausstellung

Resse. Am 9. November jährt sich die Grenzöffnung und der Mauerfall zum 30. Mal. Ermöglicht hatte das die friedliche Revolution von Menschen in der gesamten DDR. Aus diesem Anlass zeigt die SPD Wedemark am Sonnabend, 9. November, von 15 bis 18 Uhr im Mooriz in Resse die Ausstellung „Der Weg zur deutschen Einheit“ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und des Auswärtigen Amtes.Um der Ausstellung eine zusätzliche persönliche Note zu geben, bittet die SPD Wedemark die Bürger um ihre Teilnahme und soweit vorhanden, um persönliche Erinnerungsstücke aus der Zeit um 1989. Dies können Fotos, Fahrkarten, Pässe mit Visastempel der DDR, Briefe oder Kuscheltiere sein, die aus ganz bestimmten Gründen aufbewahrt wurden. Diese Erinnerungsstücke können auch leihweise zur Verfügung gestellt werden. Nach der Ausstellung erhalten alle Spender ihre persönlichen Gegenstände wieder zurück. Bei Kaffee und Kuchen soll es dann auch in persönlichen Gesprächen um die Erinnerungen aus dieser Zeit gehen. Wie hat sich Deutschland in den 30 Jahren nach dem Mauerfall entwickelt? Ist die Einheit gelungen und wo gibt es noch Defizite und Unterschiede? Wie geht man mit fremdenfeindlichen Äußerungen und Gewalttaten im wiedervereinten Deutschland um? Die Ausstellung ist für alle Bürger offen und der Eintritt frei. Die SPD freut sich auf viele Beiträge, Erinnerungen und Diskussionen. Wer etwas zur Ausstellung beitragen möchte, meldet sich bitte bis zum 1. November unter den Telefonnummern (0 51 30) 96 92 61 oder (0 51 30) 5 84 04 64 oder den Mailadressen vorstand@spdwedemark.de oder reinerfischer@t-online.de.