Mellendorf. Ab Dienstag, 4. April, bietet der Interkulturelle Treff (IKT) Mellendorf wiederDeutschkurse für geflüchtete Menschen und Migrantenin Mellendorf an. Diekostenlosen Deutschkurse finden immer am Dienstag und Donnerstag von 10 Uhr bis11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus MGH, Gilborn 6 in Mellendorf statt. Diefreiwilligen Helfer freuen sich bereits auf die Kurse. Weitere Informationen sindbeim Verein Miteinander.Wedemark (www.miteinanderwedemark.de) und beider Freiwilligenagentur Wedemark ( https://freiwilligenagentur.wedemark.de ) erhältlich