Die eigene Zukunft gestalten – mit Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung

Beratung der Betreuungsstelle der Region Hannover in der Wedemark

Wedemark. Ein Unfall, eine Krankheit oder eine seelische Krise: Jeden kann es treffen, plötzlich aus dem Leben geworfen zu werden und auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Wer aber hat dann die rechtliche Befugnis, Dokumente oder Rechnungen zu unterschreiben? Wer muss Entscheidungen treffen, die die Gesundheit, das Vermögen, den Wohnort oder die Lebensqualität des Pflegebedürftigen betreffen? Am Donnerstag, 30. August, informiert Isabell Kunze von der Betreuungsstelle der Region Hannover in der Wedemark über die richtige Vorsorge für die Zukunft. Von 9 bis 11 Uhr beantwortet die Beraterin im Rathaus, Fritz-Sennheiser-Platz 1, in Mellendorf umfassend alle Fragen zur Vorsorgevollmacht oder zu rechtlichen Betreuungen. Die Sprechstunde ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter Telefon (05 11) 61 62 34 39.Weitere Beratung in Mellendorf in 2018 am Mittwoch, 28. November, von 14 bis 16 Uhr.