Die FDP Wedemark lädt zum Grillfest ein

Scherenbostel. Zum zweiten Mal lädt die FDP Wedemark zum Grillfest ein. Am Sonnabend, 24. August, wird am Jugendtreff in Scherenbostel ab 18 Uhr der Grill aufgebaut sein. Als Gast wird der FDP-Wahlkreis-Bundestagsabgeordnete Grigorios Aggelidis, Sprecher für Familie und Senioren, teilnehmen und über seine Arbeit in Berlin berichten. Die FDP Wedemark freut sich auf einen schönen Sommerabend und interessante Gespräche. Gäste sind herzlich willkommen. Um Anmeldung per E-Mail an giese@fdp-wedemark.de oder per Fax an (0 51 30) 95 39 57 wird gebeten.