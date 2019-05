Die Geopfad-Saison wird eröffnet

Die Geopfad-Saison wird eröffnet

Wedemark. Die Geopfad-Saison wird am Wochenende eröffnet. Den Anfang macht am Muttertag, 12. Mai, die Tour „Geo-Hits für Kids“ und am Nachmittag folgt der Spaziergang „Geopfad komplett“.

„Wie schwer sind die Steine? Woher kommen sie? Und warum findet man sie hier in den Brelinger Bergen“, Antworten auf diese Fragen erhalten junge Sammler und Forscher auf der Tour „Geo-Hits für Kids“ am Sonntag, 12. Mai, ab 11 Uhr. Die Geologin und Paläontologin Kerstin Athen erzählt kindgerecht von mächtigen Gletschern, uralten Graniten und ermuntert zum Begreifen, Messen und Verstehen. Auch den Eltern wird nicht langweilig werden, wenn sie mit ihrem Nachwuchs gemeinsam auf Schatzsuche gehen. Jedes Kind sollte möglichst einen Eierkarton für die Sammlung mitbringen. Treffpunkt ist der Friedhof Oegenbostel. Die Führung dauert etwa drei Stunden und kostet fünf Euro pro Person.

Am Sonntag, 12. Mai, findet ab 15.30 Uhr auf dem Eiszeitlichen Erlebnispfad am Brelinger Berg die Führung „Geopfad komplett“ für Erwachsene und Familien mit Kerstin Athen statt. Die Teilnehmer begeben sich auf einen Spaziergang über den Eiszeitlichen Erlebnispfad und erfahren Naturkundliches und Historisches aus der Region. Eine allgemeinverständliche und unterhaltsame Veranstaltung erwartet die Teilnehmer.

Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Friedhof Bennemühlen. Die Gebühr beträgt acht Euro für Erwachsene, Kinder ab 13 Jahren zahlen drei Euro, für Kinder bis zwölf Jahre ist die Führung kostenlos. Die gesamte Führung dauert zweieinhalb bis drei Stunden und erstreckt sich über den gesamten Erlebnispfad auf sechs Kilometer Länge.

Der Eiszeitliche Erlebnispfad ist ein geologischer Lehrpfad, der im Rahmen der Gartenregion 2009 in der Wedemark, im Norden der Region Hannover, entstanden ist. Er vermittelt wissenschaftliche Inhalte der eiszeitlichen Geologie dieser Landschaft auf künstlerisch-ästhetische Weise anhand von zehn Stationen, die sich harmonisch in die schöne Umgebung des Naherholungsgebietes Brelinger Berg einfügen.