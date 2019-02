Die Geschichte der Luftfahrt

Kurzausflug der Wedemärker NaturFreunde zum Luftfahrtmuseum Laatzen-Hannover

Wedemark. Thema des monatlichen Kurzausflugs der Wedemärker NaturFreunde ist amDonnerstag, 14. März, die Zeitgeschichte der Luftfahrt im Wandel der Technik von 1783 bis 1965. Im Luftfahrtmuseum Laatzen-Hannover in der Nähe des Messegeländes sind hierzu 4.500 Zeugnisse der Luftfahrtgeschichte auf 3.500 Quadratmetern zu besichtigen, unter anderm 37 Luftfahrzeuge vom ersten Heißluftballon, der Montgolfière, über Lilienthals Gleiter,Segelflugzeugen, Ein-, Doppel- und Dreideckern des Ersten Weltkriegs bis zum ersten Verkehrsflugzeug der Welt, der Junkers F 13. Nach der etwa eineinhalbstündigen Führung ist vor der Rückfahrt eine Einkehr im griechischen Restaurant Konstantinos am Messebahnhof vorgesehen. Interessierte treffen sich um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf, nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen S-Bahnstation möglich. Nähere Informationen und frühzeitige Anmeldung bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Eintritts- und Fahrtkosten für Vereinsmitglieder zwölf Euro, Gäste zahlen 15 Euro).