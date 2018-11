„Die göttliche Ordnung“ – Frauenwahlrecht, hart erkämpft

100 Jahre Frauenwahlrecht, Kinoreihe in der Bibliothek Mellendorf

Mellendorf. Mit einer Kino-Veranstaltungsreihe macht die Gemeinde auf 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland aufmerksam. „Die göttliche Ordnung“ ist der dritte Film der Reihe und wird am Donnerstag, 29. November, um 20 Uhr in der Bibliothek im Schulzentrum, Campus W in Mellendorf gezeigt. Es geht um den Kampf um Frauenrechte in einem beschaulichen Dorf in Appenzell.Am filmischen Beispiel „Die göttliche Ordnung“ aus der Schweiz beleuchtet der dritte Beitrag der Veranstaltungsreihe die Herausforderungen bei der gesellschaftlichen Akzeptanz von Frauenrechten und des Wahlrechtes. Deutschland führte im europäischen Vergleich als siebtes Land das Frauenwahlrecht ein, Finnland bereitete bereits 1906 den Weg. Die Schweiz, Schauplatz des Filmes, räumte Frauen erst 1971, als vorletztes Land vor Liechtenstein, den Frauen das Recht ein, zu wählen. Auch in Deutschland ist der Prozess der Gleichberechtigung der Geschlechter mit der Einführung des Frauenwahlrechtes nicht abgeschlossen. Frauen durften bis 1977 in Deutschland ohne Genehmigung des Ehemannes keinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Auch heute noch werden Frauen und Männer deutschlandweit nicht gleich bezahlt. Rund ein Viertel müssen Frauen in Deutschland im Durchschnitt länger arbeiten, um auf den gleichen Verdienst wie Männer zu kommen.Über den steinigen Weg zur Gleichberechtigung und zum Wahlrecht erzählt „Die göttliche Ordnung“. Nora ist eine junge Hausfrau und Mutter, die 1971 mit ihrem Mann, zwei Söhnen und dem missmutigen Schwiegervater in einem beschaulichen Dorf im Appenzell lebt. Die Dorf- und Familienordnung gerät jedoch gehörig ins Wanken, als Nora beginnt, sich für das Frauenwahlrecht einzusetzen, über dessen Einführung die Männer abstimmen sollen. Von ihren politischen Ambitionen werden auch die anderen Frauen angesteckt und proben gemeinsam den Aufstand. An dem Abend endet die „Damenwahl“. Ein letztes Mal haben Teilnehmerinnen die Möglichkeit, aus sechs Filmen das Kinoprogramm für das Frühjahr 2019 zu bestimmen. Am Internationalen Weltfrauentag, am 8. März 2019, endet die Filmreihe mit einem Rahmenprogramm. Alle Teilnehmerinnen der „Damenwahl“ nehmen mit ihrem Stimmzettel an einem Gewinnspiel teil.In Kooperation der Arbeitsbereiche Gleichstellung und Integration, Kultur und Bibliothek der Gemeinde Wedemark wird der Film in der Bibliothek im Campus W in Mellendorf gezeigt. Der Zugang ist über Am-Roye-Platz am einfachsten. Die Veranstaltung kann barrierefrei besucht werden. Diejenigen, die an dem Abend verhindert sind, den Film aber dennoch sehen wollen, können ihn auch ausleihen. Filme zum Thema, auch aus dem Kinoprogramm, stehen zur Ausleihe in der Bibliothek zur Verfügung. Flyer inklusive Stimmzettel liegen im Rathaus sowie an etlichen Stellen in der Wedemark aus. Der Eintritt ist kostenfrei, Getränke stehen zum Kauf zur Verfügung.