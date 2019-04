Die IGS Wedemark veranstaltet einen Informationsabend für Schülerinnen, Schüler und Eltern der dritten und vierten Klassen der Wedemark

Die IGS Wedemark veranstaltet einen Informationsabend für Schülerinnen, Schüler und Eltern der dritten und vierten Klassen der Wedemark

Mellendorf. Die IGS Wedemark lädt sehr herzlich für Montag, 6. Mai, um 18 Uhr ins Forum auf dem Campus W ein. „Um die richtige Entscheidung bezüglich der weiterführenden Schule zu treffen, benötigen Eltern, Schülerinnen und Schüler umfassende Informationen“, so die Schulleiterin Heike Schlimme-Graab. Um den Familien den Wechsel auf die weiterführende Schule zu erleichtern, bietet die IGS Wedemark am Montag, 6. Mai, um 18 Uhr einen Informationselternabend an.

In der Veranstaltung werden die Didaktik und Pädagogik sowie das Sprachenangebot und das IGS-spezifische Konzept der IGS Wedemark erläutert. Heike Schlimme-Graab ergänzt: „In den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass Eltern der Wedemark sich ganz besonders für die Möglichkeit der Schulabschlüsse und Wege zum Abitur interessieren.

Im Anschluss an den kurzen Vortrag haben die Besucher die Gelegenheit ihre Fragen an das Schulleitungsteam, Schüler sowie Elternvertreter der IGS Wedemark zu richten und sich individuell beraten zu lassen.

Weitere Informationsmöglichkeiten bietet die Homepage www.igs-wedemark.de. Die Anmeldungen für die IGS Wedemark sind am 27. Mai von 9 bis 18 Uhr und am 28. Mai von 8 bis 15 Uhr möglich.