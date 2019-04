Die Perspektiven im Blick

8. Mai: Sitzung des Kirchenkreistages in Kleinburgwedel

Kleinburgwedel. Zu seiner zweiten Sitzung in der aktuellen sechsjährigen Amtszeit kommt der Kirchenkreistag (KKT) Burgwedel-Langenhagen am Mittwoch, 8. Mai, im Haus der Kirche am Moorweg 8 in Kleinburgwedel zusammen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr; interessierte Gäste sind herzlich willkommen.Das Kirchenparlament beschäftigt sich an diesem Abend mit der Auswahl von Kandidaten für die Wahl zur 26. Landessynode, die sich im kommenden Jahr konstituiert. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Wahl eines Beisitzers in den KKT-Vorstand, Berufungen in verschiedene Ausschüsse und ein Blick des Superintendenten auf die Perspektiven im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen.