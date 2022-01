Die REG sucht Nachwuchs

Wedemark. Interessierten Kindern der Jahrgänge 2015 bis 2018 bietet die REG Wedemark ein Rollkunstlauf-Probetraining am Sonntag, 13. Februar, von 13 bis 14 Uhr in der Turnhalle des Gymnasium in Mellendorf an. Die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen bitte per Email an reg-wedemark@web.de mit Angabe der benötigten Schuhgröße.