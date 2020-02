Die SG Bissendorf lädt ein

Bissendorf. Seit Hans Niekamp im März 1994 das erste Spanferkel spendierte, können sich die Bissendorfer Traditionsschützen, am dritten Wettkampf des Jahres, auf einen knusprigen Braten freuen. So auch am Freitag, 6. März, dem ersten Freitag im Monat. Damit das Essen nicht zu spät genossen werden muss, werden die Teilnehmer gebeten pünktlich um 19 Uhr zu erscheinen, sodass der sportliche Wettkampf zügig durchgeführt und zeitig beendet wird.