Diebstahl an Pkw

Mellendorf. Unbekannte entwendeten in der Zeit von Sonnabend, 12 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, am Kösliner Weg von einem auf der Straße geparkten Pkw VW Golf die lackierten Abdeckblenden der Außenspiegel. Die Spiegel und der restliche Aufbau verblieben am Fahrzeug. Der linke Außenspiegel wurde durch die Täter beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.