Diebstahl aus Altkleidercontainer

Scherenbostel. Durch Zeugen wurden mehrere Personen am Sonntag zwischen 0.45 und 0.50 Uhr beobachtet, die Kleidung aus einem Altkleidercontainer an der Straße Fuhrenkamp in den Kofferraum eines PKW luden. Als die Täter merkten, dass sie beobachtet werden, flüchteten diese mit drei Fahrrädern und dem PKW unerkannt. Bei dem PKW handelte es sich vermutlich um einen VW Caddy. Die Beschädigungen an dem Altkleidercontainer weisen darauf hin, dass dieser zuvor aufgehebelt wurde. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.