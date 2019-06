Diebstahl aus Baucontainer

Berkhof. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Freitag, 7. Juni, 13 Uhr, bis Dienstag, 11. Juni, 8.20 Uhr, nach dem gewaltsamen Aufbrechen eines Vorhängeschlosses in einen Baucontainer an der Wieckenberger Straße. Aus diesem wurde anschließend eine Rüttelplatte und ein Trenn- schleifer im Gesamtwert von circa 3.500 Euro entwendet.