Diebstahl aus Briefkasten

Mellendorf. Am Wochenende hebelten Unbekannte den Briefkasten der Sparkasse an der Wedemarkstraße in Mellendorf auf. Dieser ist von außen in das Gebäude eingelassen. Die Täter entnahmen eine unbekannte Anzahl Briefe und und Überweisungsträger. Der Schaden beträgt einige hundert Euro. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.