Diebstahl aus Einzelhandelsgeschäft

Diebstahl aus Einzelhandelsgeschäft

Schlage-Ickhorst. Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, durch eine unverschlossene Tür in die Räumlichkeiten eines Einzelhandelgeschäfts an der Langenhagener Straße und durchsuchten diese. Aus mehreren Behältnissen wurde Bargeld entwendet. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.