Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Schlage-Ickhorst. Erneut kam es zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug, einem Fiat Ducato. Das Fahrzeug war über das Wochenende verschlossen auf einem Parkplatz in Schlage-Ickhorst abgestellt. Auf bisher nicht bekannte Weise drangen Täter in das Fahrzeug ein und entwendeten Werkzeug im Wert von 700 Euro. Die Tat wurde am Dienstag gegen 6.45 Uhr entdeckt.