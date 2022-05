Diebstahl aus Firmenfahrzeugen

Mellendorf. Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Freitag, 6. Mai, 17 Uhr, bis Montag, 9. Mai, 7 Uhr, insgesamt sechs Mercedes Sprinter auf. Die Fahrzeuge gehören zu einem Installationsbetrieb im Gewerbegebiet Industriestraße

in Mellendorf und waren auf dem Firmengelände abgestellt. Durch Aufhebeln der

Schiebetüren gelangten die Täter in die Fahrzeuge und entwendeten Werkzeug in

bisher nicht bekannter Menge. Der Schaden ist noch nicht bekannt.