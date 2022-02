Diebstahl aus Kfz

Bissendorf. Am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Sanitärfirma fest, dass unbekannte Täter in das am Freitag verschlossen abgestellte Fahrzeug eingedrungen waren. Das Fahrzeug stand in Bissendorf in der Kuhstraße. Auf bisher nicht geklärte Art und Weise wurde der Mercedes Sprinter geöffnet und aus dem Fahrzeug Werkzeug wie Akku-Schrauber, Baumaschinen und Messinstrumente entwendet. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Ebenfalls am vergangenen Wochenende stahlen unbekannte Täter eine Auffahrrampe von einem umzäunten Grundstück in Mellendorf, Am Freizeitpark. Der Wert der Rampe wird mit 300 Euro angegeben.