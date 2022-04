Diebstahl aus Kfz

Bissendorf. Am Mittwoch letzter Woche zwischen 11.40 und 12 Uhr, kam es auf dem Wertstoffhof in Bissendorf zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Während ein 71-jähriger Fahrer eines VW Polo seinen Müll im Bereich der Sammelstelle für Elektroschrott entsorgte und dafür sein Fahrzeug wenige Minuten aus den Augen ließ, nutzte ein bisher nicht bekannter Täter die Gelegenheit, aus dem offen stehenden Fahrzeug ein Laptop zu stehlen. Das Laptop befand sich in einer grauen Tasche auf dem Beifahrersitz. Es handelt sich um ein älteres Gerät der Marke Toshiba. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Mellendorf zu melden.