Diebstahl aus PKW

Berkhof. Am gestrigen Sonntag schlugen unbekannte zwischen 14.20 und 14.30 Uhr eine Seitenscheibe des geparkten Skoda Citigo an der Wieckenberger Straße, Trimm-dich-Pfad, einer 56-jährigen Wedemarkerin ein. Aus dem Pkw wurde die hinter dem Beifahrersitz abgestellten Handtasche entwendet. In der Handtasche befanden sich unter anderem eine Geldbörse mit circa 20 Euro Bargeld sowie ein iPhone. Der Gesamtschaden beträgt circa 800 Euro.