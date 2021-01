Diebstahl aus Pkw

Mellendorf. Am Sonnabend gegen 17.10 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz an der Wedemarkstraße zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem Pkw. Als die 67 Jahre alte Geschädigte aus Brelingen damit beschäftigt war, ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Pkw einzuladen, wurde sie von einer unbekannten weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt. Nachdem die Geschädigte ihre Einkäufe und ihre Handtasche im Pkw verstaut hatte, brachte sie ihren Einkaufswagen zum Haupteingang zurück, ohne ihren Pkw zuvor zu verschließen. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, sah sie ihre Gesprächspartnerin mit dem Einkaufswagen auf die gegenüberliegende Parkplatzseite laufen. Dieser Beobachtung maß die Geschädigte zunächst keinerlei Bedeutung bei. Erst als die Geschädigte zu Hause den Diebstahl ihrer Handtasche bemerkte, erkannte sie den möglichen Zusammenhang. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: deutsch, 25 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und korpulent, „pausbäckig“, schulterlanges, fahles, braunes Haar und braune

Augen. Zu der Diebin gehörte offensichtlich ein hellfarbener Familienvan. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 7-0 in Verbindung zu setzen.