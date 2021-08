Diebstahl aus Pkw

Langenhagen.Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Freitag letzter Woche durch Einschlagen einer Seitenscheibe in einen an der Emil-von-Behring-Straße abgestellten Pkw und entwendeten aus diesem Airbags und die Radio-Navigationseinheit. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entsteht ein Schaden von rund 3.500 Euro