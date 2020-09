Diebstahl aus Rohbau

Bissendorf. Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum zwischen Sonnabend 12 Uhr bis Montag, 8.10 Uhr vermutlich durch eine unverschlossene Terrassentür in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf. Dort wurden ein Baustrahler, ein Baustellenradio sowie diverses Malerwerkzeug in einem Trolley entwendet.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der bekannten Rufnummer (0 51 30) 97 70.