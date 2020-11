Diebstahl aus Sattelauflieger

Bissendorf. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Mittwoch letzter Woche bis Montag das Vorhängeschloss eines an der Straße Langer Acker im Gewerbegebiet Bissendorf abgestellten Lkw-Aufliegers auf und entwendeten aus dem Inneren Möbel im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Auflieger war dort für einen längeren Zeitraum abgestellt, so dass die Tatzeit auch nicht weiter eingegrenzt werden kann. Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.