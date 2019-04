Diebstahl aus Transporter

Elze. Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, nach Durchstechen des Türblechs und Öffnen einer Hecktür in einen Peugeot Boxer an der Plumhofer Straße ein und entwendeten daraus mehrere Werkzeugmaschinen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.