Diebstahl aus Transporter

Meitze. Ein 25-jährige Wedemarkerin stellte am Donnerstag zwischen 11.45 und 12.15 Uhr ihren Fiat Ducato an einem Waldweg an der der K 109, Forst Rundshorn, verschlossen ab und ging spazieren. Als sie nach circa 30 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Seitenscheibe eingeschlagen war. Die unbekannten Täter entwendeten die in der Mittelkonsole liegende Geldbörse mit Bargeld und verschiedene Karten. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.