Diebstahl aus Umkleidekabine

Mellendorf. In der Wedemarkhalle, Am Roye-Platz, wurden am Freitag zwischen 19.15 und 21.15 Uhr während der Veranstaltung der Gemeindejugendpflege Wedemark, der sogenannte Mitternachtssport, mehrere Diebstähle begangen. Mehrere Kinder und Jugendliche nahmen hieran teil und beließen ihre Kleidung sowie Wertgegenstände in den Umkleidekabinen. Durch bislang unbekannte Täter wurden, aus den nicht verschlossenen Räumlichkeiten, mehrere Airpods sowie Bargeld gestohlen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 784 Euro. Die Ermittlungen dauern an.